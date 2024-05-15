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21:53, 15 мая 2024Спорт

Вратарь ЦСКА разбил нос при столкновении с игроком «Зенита»

Вратарь ЦСКА Тороп разбил нос при столкновении с защитником «Зенита» Алипом
Владислав Тороп

Владислав Тороп. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил травму в первом тайме ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тороп столкнулся с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Голкиперу потребовалась медицинская помощь, поле он покинул на электрокаре скорой помощи. У игрока подозрение на перелом носа и лицевой кости. По информации директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо, Тороп находится в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга.

ЦСКА заменил Торопа на Владимира Шайхутдинова. Для 19-летнего вратаря это дебют в составе клуба.

Первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Победитель сыграет в финале с «Балтикой», которая выбила «Спартак».

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