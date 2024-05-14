«Спартак» проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России

«Спартак» проиграл «Балтике» и вылетел в финале Пути регионов Кубка России

Московский «Спартак» проиграл калининградской «Балтике» и вылетел в финале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на четвертой минуте забил защитник Кевин Андраде.

В суперфинале Кубка России «Балтика» встретится с победителем противостояния между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Ответный матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге.

Финал Кубка России пройдет 2 июня на столичном стадионе «Лужники». Действующим обладателем титула является ЦСКА.