Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алехандро Табило
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Рим (м)
Томми Пол
2:0
Завершен
Даниил Медведев
Рим (м)
Балтика
1:0
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|Финал (Путь регионов)
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 5-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
23:41, 14 мая 2024Спорт

«Спартак» проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России

«Спартак» проиграл «Балтике» и вылетел в финале Пути регионов Кубка России

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Московский «Спартак» проиграл калининградской «Балтике» и вылетел в финале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на четвертой минуте забил защитник Кевин Андраде.

В суперфинале Кубка России «Балтика» встретится с победителем противостояния между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Ответный матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге.

Финал Кубка России пройдет 2 июня на столичном стадионе «Лужники». Действующим обладателем титула является ЦСКА.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер известный журналист Максим Кононенко. Он был легендой Рунета и одним из первых блогеров. Каким его запомнят?

      «Спартак» проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России

      Мишустин назначил нового главу российской таможни

      Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН

      Граничащий с Россией украинский регион объявил эвакуацию

      Захарова оценила заявление Госдепа о Грузии

      Названа дата встречи Путина с покинувшими посты в правительстве

      Мишустин обозначил основную задачу правительства

      В российском регионе 16 раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

      Путин утвердил министров силовых ведомств

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше