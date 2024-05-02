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21:12, 2 мая 2024Спорт

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 2 мая, и завершилась со счетом 1:1. В начале второго тайма хозяев вывел вперед форвард Антон Заболотный. Равенство в концовке встречи восстановил полузащитник Александр Ерохин.

Ответный матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. В финал выйдет лучшая команда по итогам двух встреч.

Финал Кубка России пройдет 2 июня на столичном стадионе «Лужники». Действующим обладателем титула является ЦСКА.

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