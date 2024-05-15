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21:56, 15 мая 2024Россия

Российский сенатор назвал причину покушения на премьер-министра Словакии

Российский сенатор Долгов: Запад не хочет пускать Фицо к власти в Словакии
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо говорит о том, что Запад не хочет видеть у власти тех, кто отстаивает национальные интересы своих стран, заявил российский сенатор Константин Долгов, пишет РИА Новости.

Он пожелал политику скорейшего выздоровления и назвал покушение на него «чудовищным преступлением». «Как же не хотят сильные западного мира пускать во власть политиков, отстаивающих национальные интересы своих стран», — подчеркнул Долгов.

Он напомнил, что Фицо понимает «всю бессмысленность и историческую обреченность конфронтации с Россией».

О покушении на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, стало известно в среду, 15 мая.

Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако это ему не удалось. Состояние Фицо считают критическим.

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      Марина Совина
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