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12:25, 28 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии чужих детей

Лукашенко назвал Белоруссию «открытой для всех, кто потерял мир в своих странах»

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия «открыта для всех, кто потерял мир в своих странах». Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время участия в благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети», передает БелТА.

Он заверил, что Минск оказывает и будет оказывать помощь «детям, у которых война пытается украсть это детство». При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет чужих детей. «Они все наши, они родные», — пояснил глава государства.

Ранее президент Белоруссии призвал не допустить драки внутри Содружества Независимых Государств (СНГ). По его мнению, страны-участницы СНГ навоевались.

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      Георгий Нестеров
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