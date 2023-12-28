Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии чужих детей

Лукашенко назвал Белоруссию «открытой для всех, кто потерял мир в своих странах»

Белоруссия «открыта для всех, кто потерял мир в своих странах». Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время участия в благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети», передает БелТА.

Он заверил, что Минск оказывает и будет оказывать помощь «детям, у которых война пытается украсть это детство». При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет чужих детей. «Они все наши, они родные», — пояснил глава государства.

Ранее президент Белоруссии призвал не допустить драки внутри Содружества Независимых Государств (СНГ). По его мнению, страны-участницы СНГ навоевались.