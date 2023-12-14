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14:46, 14 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал не допустить драки внутри СНГ

Президент Белоруссии Лукашенко: страны СНГ навоевались, надо держать экономику

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить драки внутри Содружества Независимых Государств (СНГ) и заявил, что страны-участницы навоевались. Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями спецслужб СНГ в Минске, видео публикует близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«У наших государств, которые вы представляете за этим столом, есть еще деятели и немало, которые друг на друга из-за забора или из-за угла привыкли гавкать. Надо этого избегать. (…) Не надо допустить этой драки в нашем доме. Давайте переживем эти события», — призвал Лукашенко.

По его словам, было потеряно государство, которое удерживало многополярный мир. Страны СНГ не такие сильные, как ранее, добавил лидер республики. Глава Белоруссии подчеркнул необходимость пережить схватки и держать экономику.

Ранее Лукашенко заявил, что страны СНГ ждут непростые времена. По его мнению, главы государств смогут осчастливить свои народы, если сообща решат «некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решить».

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      Кристина Есикова
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