Премьер-министр Словакии в тяжелом состоянии после покушения. Кто стрелял в него?

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли из зарегистрированного оружия

В покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу из города Левице, у которого было зарегистрированное оружие. Политик в данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщил портал Standard со ссылкой на источник, у Фицо кровоизлияние в брюшную полость, которое врачи пока не могут остановить. Премьеру попали одним выстрелом в живот, еще одна пуля прошла через живот в бедро, а еще один выстрел пришелся в плечо.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Предполагаемый стрелок оказался поэтом, выступавшим против насилия

По данным СМИ, стрелявшим мог быть поэт Юрай Цинтула. Известно, что он придерживается либеральных взглядов и является сторонником оппозиционных либеральных партий республики. Ранее мужчина работал охранником в торговом центре, где однажды его избил молодой мужчина под воздействием наркотиков, устроивший скандал.

С 2015 года Цинтула является членом Гильдии словацких писателей. Он основал литературный клуб «Радуга», выпустил несколько книг. В 2016-м он инициировал создание движения против насилия, занимался сбором подписей и оказывал финансовую поддержку для официальной регистрации движения. Мужчина также критиковал правительство, главой которого являлся Фицо, за то, что оно недостаточно боролось с азартными играми.

Ассоциация словацких писателей прокомментировала сообщения о задержании Цинтулы. «Согласно пока не подтвержденным данным, устроившим покушение на премьер-министра Роберта Фицо является некий Юрай Цинтула. С 2015 года мы зарегистрировали его в качестве члена Ассоциации словацких писателей», — сказано в заявлении. При этом отмечается, что, если личность стрелка подтвердится, «членство этого достойного порицания человека будет немедленно аннулировано».

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Сын напавшего на Фицо выступил с комментарием

Сын Юрая Цинтулы подтвердил, что его отец законно владел оружием, но указал, что тот никогда не говорил о планах напасть на премьера и не наблюдался у психиатра. «Может быть, произошло какое-то короткое замыкание, я не знаю. Он настойчивый человек, но это не значит, что ему нужно иметь дело с психиатром или что-то в этом роде», — сказал родственник напавшего. Мужчина отметил, что ничего не знал о планах отца.

Я абсолютно не представляю, что отец планировал, почему это произошло… Скажу вам так: он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии

Покушение на Фицо стало первой стрельбой в европейского лидера с 2003 года

В последний раз нападение на лидера в Европе произошло в марте 2003 года: в результате стрельбы не стало премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.

Многие мировые лидеры отреагировали на совершенное на Роберта Фицо покушение. Президент России Владимир Путин заявил, что это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Он попросил передать словацкому политику слова искренней поддержки. Американский лидер Джо Байден, в свою очередь, также осудил нападение и подчеркнул, что посольство США в Братиславе находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать ему помощь.

Президент Сербии и премьер-министр Венгрии также жестко осудили случившееся и пожелали Фицо, которого назвали своим другом, скорейшего выздоровления. Не остался в стороне и президент Украины Владимир Зеленский, выразивший солидарность с народом Словакии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, британский премьер-министр Риши Сунак и канцлер Австрии Карл Нехаммер также осудили случившееся.