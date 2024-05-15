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18:02, 15 мая 2024Мир

Премьер-министр Венгрии высказался о нападении на своего друга Фицо

Орбан шокирован покушением на своего друга Фицо и желает ему выздоровления
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан глубоко шокирован нападением на своего друга, премьер-министра Словакии Роберта Фицо. О происшествии он высказался на своей странице в социальной сети X.

«Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране», — написал глава венгерского правительства.

Ранее стало известно, что Фицо ранили в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Отмечается, что нападавшего задержали, полиция оцепила место трагедии.

Подозреваемым в покушении на премьер-министра Словакии является писатель по имени Й.К. Брань. По данным СМИ, 71-летний мужчина имел тяжелую судьбу.

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      Виктория Кондратьева
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