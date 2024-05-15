Премьер-министр Венгрии высказался о нападении на своего друга Фицо

Орбан шокирован покушением на своего друга Фицо и желает ему выздоровления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан глубоко шокирован нападением на своего друга, премьер-министра Словакии Роберта Фицо. О происшествии он высказался на своей странице в социальной сети X.

«Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране», — написал глава венгерского правительства.

Ранее стало известно, что Фицо ранили в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Отмечается, что нападавшего задержали, полиция оцепила место трагедии.

Подозреваемым в покушении на премьер-министра Словакии является писатель по имени Й.К. Брань. По данным СМИ, 71-летний мужчина имел тяжелую судьбу.