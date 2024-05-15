Стало известно о сложностях во время операции раненого премьера Словакии

Standard: у раненого премьера Словакии Фицо кровоизлияние в брюшную полость

У раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо кровоизлияние в брюшную полость, которые врачи пока не могут остановить. О сложностях во время операции словацкого политика сообщает портал Standard со ссылкой на источник.

Отмечается, что стрелок попал Фицо одним выстрелом в живот, еще одна пуля прошла через живот в бедро, а еще один выстрел пришелся политику в плечо.