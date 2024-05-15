Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 15 мая 2024Мир

Стало известно о сложностях во время операции раненого премьера Словакии

Standard: у раненого премьера Словакии Фицо кровоизлияние в брюшную полость

Фото: Natanael Melchor / Unsplash

У раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо кровоизлияние в брюшную полость, которые врачи пока не могут остановить. О сложностях во время операции словацкого политика сообщает портал Standard со ссылкой на источник.

Отмечается, что стрелок попал Фицо одним выстрелом в живот, еще одна пуля прошла через живот в бедро, а еще один выстрел пришелся политику в плечо.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о сложностях во время операции раненого премьера Словакии

      Задержаны врачи, работавшие на звездного хирурга Хайдарова. Сам он продолжает работу после скандалов и смерти пациента

      Канцлер ФРГ отреагировал на покушение на премьера Словакии

      Байден прокомментировал нападение на премьера Словакии Фицо

      В Грузии назвали срок наложения вето на закон об иноагентах

      Врач назвала неожиданную причину развития болезни Альцгеймера

      Гашек оценил чемпионат мира по хоккею без россиян

      Рогов сообщил о пострадавших из-за удара ВСУ по Каменке-Днепровской

      Стюардессы сделали фото в мини и взбудоражили пользователей сети

      Неизвестные в масках разбили топором машину россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше