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19:07, 15 мая 2024Мир

Путин прокомментировал покушение на премьера Словакии

Путин о покушении на Фицо: это чудовищное преступление не может иметь оправданий

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин, комментируя покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Об этом говорится в телеграмме российского лидера словацкому президенту Зузане Чапутовой, опубликованной на сайте Кремля.

«С негодованием узнал о покушении на жизнь Председателя Правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — подчеркнул глава государства.

Он попросил передать мужественному и сильному духом словацкому политику слова искренней поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления.

Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся у здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов.

Посол России в Словакии Игорь Братчиков также осудил покушение на премьер-министра страны. Он выразил убежденность в неизбежности наказания для виновных.

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