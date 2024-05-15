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18:40, 15 мая 2024Мир

Посол России осудил покушение на премьера-министра Словакии

Посол России в Словакии Братчиков осудил покушение на премьера страны Фицо

 Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Посол России в Словакии Игорь Братчиков осудил покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я был шокирован, когда узнал о жестоком покушении на Вас. Решительно осуждаю этот жестокий акт и выражаю убежденность в неизбежности наказания для виновных», — написал дипломат в письме словацкому премьеру.

Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся у здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов.

По словам сотрудников больницы в Гандлове, словацкий политик был в сознании при госпитализации после покушения.

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      Семен Александров
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