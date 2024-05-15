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17:18, 15 мая 2024Мир

В больнице сообщили о состоянии премьера Словакии после покушения

Медики больницы в Гандлове заявили, что при госпитализации Фицо был в сознании

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был в сознании при госпитализации в больницу города Гандлова после совершенного на него покушения. Об этом агентству Reuters сообщили медики медучреждения.

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был в сознании, когда его доставили в больницу в городе Гандлова, ему оказана медицинская помощь из-за его пулевых ранений», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что вскоре премьер был доставлен в другое медучреждение для оказания ему более квалифицированной помощи.

Премьер Словакии был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Нападавший успел сделать четыре выстрела из неустановленного оружия. Пули попали в брюшную полость, грудь и руку премьер-министра.

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      Виктория Кондратьева
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