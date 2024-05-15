Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 15 мая 2024Мир

Сын напавшего на Фицо мужчины прокомментировал случившееся

Сын мужчины, напавшего на премьера Словакии Фицо, прокомментировал случившееся

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Сын мужчины, напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прокомментировал случившееся. Его слова приводит издание Aktuality.

«Я понятия не имею, что имел в виду отец, что он планировал, почему это произошло», — отметил сын 71-летнего стрелка.

На вопрос, была ли у напавшего ненависть к Фицо, сын не ответил. «Я вам вот что скажу — он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать об этом», — заявил он.

Он добавил, что мужчина никогда не говорил о покушении на политика. Сын также отрицал, что его отец был пациентом психиатрической больницы. «Может быть, произошло какое-то короткое замыкание, я не знаю. Он настойчивый человек, но это не значит, что ему нужно иметь дело с психиатром или что-то в этом роде», — сказал родственник напавшего.

Сын стрелка также подтвердил, что у его отца было право на владение оружием.

Ранее сообщалось, что напавшим на премьера Словакии Фицо оказался 71-летний писатель с тяжелой судьбой.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Украина покинула соглашения стран СНГ о вооруженных и стратегических силах

      Министры обороны России и Белоруссии провели телефонные переговоры

      39-летняя Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке

      Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

      Российского треш-блогера арестовали за оскорбления пенсионерок на видео

      Путин прокомментировал покушение на премьера Словакии

      В США рассказали о гонке танковой защиты в зоне СВО

      Российский футболист забил один из самых быстрых голов в истории

      Тушившие окурки о пятилетнего сына россияне попали под арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше