Сын напавшего на Фицо мужчины прокомментировал случившееся

Сын мужчины, напавшего на премьера Словакии Фицо, прокомментировал случившееся

Сын мужчины, напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прокомментировал случившееся. Его слова приводит издание Aktuality.

«Я понятия не имею, что имел в виду отец, что он планировал, почему это произошло», — отметил сын 71-летнего стрелка.

На вопрос, была ли у напавшего ненависть к Фицо, сын не ответил. «Я вам вот что скажу — он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать об этом», — заявил он.

Он добавил, что мужчина никогда не говорил о покушении на политика. Сын также отрицал, что его отец был пациентом психиатрической больницы. «Может быть, произошло какое-то короткое замыкание, я не знаю. Он настойчивый человек, но это не значит, что ему нужно иметь дело с психиатром или что-то в этом роде», — сказал родственник напавшего.

Сын стрелка также подтвердил, что у его отца было право на владение оружием.

Ранее сообщалось, что напавшим на премьера Словакии Фицо оказался 71-летний писатель с тяжелой судьбой.