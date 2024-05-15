Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 15 мая 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал нападение на премьера Словакии

Зеленский назвал нападение на премьера Словакии Фицо ужасающим

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является ужасающим. Об этом в социальной сети X заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере», — написал глава государства.

Зеленский также выразил солидарность с народом Словакии и надежду на скорейшее выздоровление Фицо.

15 мая стало известно о стрельбе в словацком городе Гандлове рядом со зданием, в котором проходило выездное заседание кабинета министров страны. В ее результате пострадал премьер-министр республики.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Бывший шеф протокола Кремля прокомментировал покушение на Фицо

      В России заметили сигнал об изменении отношения США к конфликту на Украине

      Пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза

      Президент Сербии отреагировал на покушение на своего «большого друга» Фицо

      Женщина пересадила себе кал брата и стала страдать от его проблем

      В Липецке внедрили новую технологию переработки сырья

      ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской

      Зеленский прокомментировал нападение на премьера Словакии

      Обманутые пенсионеры пожаловались на 17 лет скитаний по съемным квартирам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше