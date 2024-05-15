Зеленский прокомментировал нападение на премьера Словакии

Зеленский назвал нападение на премьера Словакии Фицо ужасающим

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является ужасающим. Об этом в социальной сети X заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере», — написал глава государства.

Зеленский также выразил солидарность с народом Словакии и надежду на скорейшее выздоровление Фицо.

15 мая стало известно о стрельбе в словацком городе Гандлове рядом со зданием, в котором проходило выездное заседание кабинета министров страны. В ее результате пострадал премьер-министр республики.