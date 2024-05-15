Представители раненого премьера Словакии заявили о решающих часах его жизни

Представители Фицо сообщили, что следующие часы станут решающими для его жизни

Представители раненого премьера Словакии Роберта Фицо разместили на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщение, что следующие несколько часов станут решающими для жизни политика.

«Сегодня на Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил несколько выстрелов, и в настоящее время он находится в опасном для жизни состоянии. (...) Следующие несколько часов станут решающими», — говорится в публикации.

Премьера Словакии Роберта Фицо ранили при стрельбе возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, политика госпитализировали.

Ранее издание Plus jeden deň сообщало о тяжелом состоянии Фицо после того, как он был ранен в живот.