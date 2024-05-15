Стало известно о задержании подозреваемого в покушении на премьера Словакии
Появились кадры задержания подозреваемого в покушении на премьера Словакии Фицо
В Словакии задержан подозреваемый в покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо. Кадры задержания появились в сети, их опубликовало словацкое издание Pravda.
На кадрах полиция Словакии задерживает мужчину, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания, где проходило заседание кабинета министров.
Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило заседание правительства Словакии.
Нападавший успел сделать четыре выстрела из неустановленного оружия. Пули попали в брюшную полость, грудь и руку премьер-министра. Его состояние оценивается как тяжелое.