Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:09, 15 мая 2024Мир

Покушение на Фицо стало первой стрельбой в европейского лидера с 2003 года

Bloomberg: стрельба в Фицо — первое с 2003 года покушение на лидера в Европе

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало первым покушением на европейского лидера с 2003 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в последний раз нападение на лидера в Европе произошло в марте 2003 года: в результате стрельбы не стало премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.

Словацкий премьер был ранен 15 мая в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся у здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов.

У раненого Фицо открылось кровоизлияние в брюшную полость, которое врачи пока не могут остановить. Стрелок попал ему одним выстрелом в живот, еще одна пуля прошла через живот в бедро, еще один выстрел пришелся политику в плечо.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Словакии в тяжелом состоянии после покушения. Кто стрелял в него?

      Российский бизнесмен сорвал сроки при строительстве школ и попал под статью

      46-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

      Футболисты избили семью отдыхающих в российском городе

      Стало известно о бизнесе предполагаемого взяткодателя по делу генерала Кузнецова

      Россиян предупредили о подорожании отдыха в одном популярном у туристов регионе

      Стали известны мотивы покушения на премьера Словакии Фицо

      Россиянин увидел вещий сон и выиграл 50 миллионов рублей в лотерею

      Власти Словакии рассказали о ходе операции Фицо

      В российском регионе ввели режим ЧС из-за заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше