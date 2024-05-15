Покушение на Фицо стало первой стрельбой в европейского лидера с 2003 года

Bloomberg: стрельба в Фицо — первое с 2003 года покушение на лидера в Европе

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало первым покушением на европейского лидера с 2003 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в последний раз нападение на лидера в Европе произошло в марте 2003 года: в результате стрельбы не стало премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.

Словацкий премьер был ранен 15 мая в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся у здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов.

У раненого Фицо открылось кровоизлияние в брюшную полость, которое врачи пока не могут остановить. Стрелок попал ему одним выстрелом в живот, еще одна пуля прошла через живот в бедро, еще один выстрел пришелся политику в плечо.