Президент Сербии отреагировал на покушение на своего «большого друга» Фицо

Президент Сербии Вучич: шокирован покушением на премьера Словакии Фицо

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что шокирован покушением на своего «большого друга» премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сербский лидер написал на странице в соцсети X.

«Я потрясен покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, я молюсь за тебя и за твое здоровье», — заявил он.

Словацкий премьер был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Нападавший задержан.