Канцлер ФРГ отреагировал на покушение на премьера Словакии

Шольц о покушении на Фицо: насилию нет места в политике Европы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что потрясен покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и отметил, что «насилию нет места в политике Европы». Об этом немецкий политик написал в социальной сети X.

«Я глубоко потрясен новостью о трусливом нападении на премьер-министра Словакии Фицо. Насилие не должно существовать в европейской политике. В эти часы я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии», — говорится в сообщении канцлера.

Словацкий премьер был ранен в результате покушения возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся у здания людям, после чего нападавший сделал пять выстрелов в упор.

Посол России в Словакии Игорь Братчиков также осудил покушение и выразил убежденность в неизбежности наказания виновных.