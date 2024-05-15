Байден прокомментировал нападение на премьера Словакии Фицо

Байден: США готовы оказать помощь Словакии в связи с нападением на Фицо

Президент США Джо Байден осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

«Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы осуждаем этот ужасающий акт насилия», — прокомментировал он произошедшее в Гандлове.

Он отметил, что посольство США в Братиславе находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать ему помощь.

Ранее о покушении на главу словацкого правительства высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что был шокирован нападением на своего друга и желает ему выздоровления.