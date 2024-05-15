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19:36, 15 мая 2024Мир

Байден прокомментировал нападение на премьера Словакии Фицо

Байден: США готовы оказать помощь Словакии в связи с нападением на Фицо
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

«Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы осуждаем этот ужасающий акт насилия», — прокомментировал он произошедшее в Гандлове.

Он отметил, что посольство США в Братиславе находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать ему помощь.

Ранее о покушении на главу словацкого правительства высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что был шокирован нападением на своего друга и желает ему выздоровления.

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      Виктория Кондратьева
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