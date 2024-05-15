Аналитик усомнился в способности Украины выдержать конфликт с Россией

Аналитик Грессел: Украина не выдержит конфликт с Россией уже в 2025 году

Военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел заявил, что Украина может не выдержать противостояния с Россией уже в 2025 году. Об этом он высказался в интервью Pravda.

Аналитик признался, что очень опасается 2025 года. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского уже сейчас предупреждают, что в долгосрочной перспективе страну ожидает поражение в конфликте с Россией.

«Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет», — подчеркнул он.