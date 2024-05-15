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21:51, 15 мая 2024Мир

Аналитик усомнился в способности Украины выдержать конфликт с Россией

Аналитик Грессел: Украина не выдержит конфликт с Россией уже в 2025 году

Фото: Yves Herman / Reuterss

Военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел заявил, что Украина может не выдержать противостояния с Россией уже в 2025 году. Об этом он высказался в интервью Pravda.

Аналитик признался, что очень опасается 2025 года. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского уже сейчас предупреждают, что в долгосрочной перспективе страну ожидает поражение в конфликте с Россией.

«Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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