Генштаб ВСУ сообщил о потере позиций в селе Лукьянцы Харьковской области

Генштаб ВСУ сообщил о потере украинскими военными позиций близ села Лукьянцы

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал потерю позиций в Харьковской области и сообщил, что украинские военные отошли со своих позиций в селе Лукьянцы в своем Telegram-канале.

«Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих была проведена смена позиций в районе населенного пункта Лукьянцы», — указано в сообщении Генштаба.

Помимо этого, в ведомстве отметили продолжающиеся активные бои на Купянском и Покровском направлениях.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ перебрасывают новые резервы в Харьковскую область, но они не смогу долго сопротивляться из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России.