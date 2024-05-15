На всей территории Белгородской области прозвучала сирена ракетной опасности

Гладков: на территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона в Telegram.

Он рекомендовал жителям, находящимся дома, не подходить к окнам. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — перечислил глава региона.

Если сирена прозвучала при нахождении на улице, необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Позже сообщалось, что над областью уничтожили две управляемые авиабомбы Hammer.