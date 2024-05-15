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22:20, 15 мая 2024Мир

Над российским регионом уничтожили две авиабомбы Hammer

МО РФ заявило об уничтожении двух авиабомб Hammer над Белгородской областью

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства. Об этом написало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«15 мая c 20:00 до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в публикации.

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