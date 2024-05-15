Над российским регионом уничтожили две авиабомбы Hammer

МО РФ заявило об уничтожении двух авиабомб Hammer над Белгородской областью

Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства. Об этом написало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«15 мая c 20:00 до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в публикации.