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16:35, 1 августа 2025Бывший СССР

В Одесской области снесли памятник Пушкину

В Болграде Одесской области демонтировали памятник Пушкину
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @mahala_ua

В городе Болград, расположенном на юге Одесской области, демонтировали памятник Пушкину. Об этом сообщило местное издание Махала.

Отмечается, что бюст перевезли во двор городского музея. С постамента, где он располагался до этого, убрали табличку с именем русского поэта.

Отмечается, что сносом памятника занимались работники «Горводоканала» Болградского городского совета. Дальнейшая судьба памятника остается неизвестной.

Ранее мэр Одессы публично поссорился с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за расположенного в городе памятника Пушкину. На вопрос о том, почему памятник не был снесен, глава города заявил, что «не считает писателя символом русской культуры».

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