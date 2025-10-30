Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:14, 30 октября 2025Бывший СССР

Украинец устроил стрельбу в здании ТЦК

В Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В украинском Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), два человека пострадали. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел 30 октября около 16:00 по местному времени во время оформления документов и досмотра военнообязанного гражданина.

«В ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов», — сообщили в ТЦК.

Двух пострадавших госпитализировали. Стрелок задержан.

Ранее в Волынской области Украины во время проверки документов местный житель отобрал у сотрудника ТЦК травматический пистолет и выстрелил в военкома и его сослуживцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    На почте в Киеве взорвалась оформленная для отправки за границу посылка

    На Аляске произошло мощное землетрясение

    «Я вошел в историю». 16-летний парень с неизлечимой болезнью облетел весь мир за два месяца. Как ему это удалось?

    В Британии заявили о невозможности перехватить «Буревестник»

    Захарова заявила о планах ВСУ устроить техногенную катастрофу

    Пушилин ликвидировал Минобороны ДНР

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и драгоценностей

    В Китае назвали дипломатию единственным путем к миру на Украине

    Десятки собак отравили догхантеры в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости