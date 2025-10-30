Украинец устроил стрельбу в здании ТЦК

В Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК

В украинском Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), два человека пострадали. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел 30 октября около 16:00 по местному времени во время оформления документов и досмотра военнообязанного гражданина.

«В ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов», — сообщили в ТЦК.

Двух пострадавших госпитализировали. Стрелок задержан.

Ранее в Волынской области Украины во время проверки документов местный житель отобрал у сотрудника ТЦК травматический пистолет и выстрелил в военкома и его сослуживцев.