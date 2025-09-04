Украинец отобрал у военкома пистолет и открыл стрельбу

На Волыни украинец выстрелил в сотрудника ТЦК из его пистолета

В Волынской области Украины во время проверки документов местный житель отобрал у сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) травматический пистолет и выстрелил в военкома и его сослуживцев. Об этом сообщило издание «Общественное».

Инцидент произошел 4 сентября в селе Боратин. Двое мужчин скрылись от проверяющих в заброшенном здании. Они начали сопротивляться и стали избивать сотрудников ТЦК.

Один из военкомов попытался произвести предупредительный выстрел из травматического пистолета, однако один из мужчин выбил у него из рук оружие, подхватил с пола и открыл стрельбу. К нарушителям применили слезоточивый газ. Один из сотрудников ТЦК получил ранение, предварительно, у него перелом руки. Гражданских доставили в местное отделение полиции, ведется расследование произошедшего.

Ранее одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста. Представители ТЦК погнались за парнем, но не смогли пройти через калитку из-за непонимания, в какую сторону она открывается. За несколько секунд до этого через те же ворота пробежал молодой человек.