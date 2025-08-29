Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 29 августа 2025Бывший СССР

Одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста

Сотрудники ТЦК в Одессе не смогли открыть дверь и упустили уклониста
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

«В Одессе сотрудники ТЦК гнались за парнем, но не смогли пройти через ворота, не разобравшись, в какую сторону они открываются», — сказано в публикации.

На опубликованном видео можно заметить несколько сотрудников ТЦК, которые не смогли открыть дверь калитки. За несколько секунд до этого через ворота пробежал уклонист.

Ранее в Одессе назвали стоимость откупа от мобилизации. Общая стоимость составляет 13 тысяч долларов (чуть больше одного миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    Поставки российского газа в Китай резко выросли

    Трамп лишил Харрис государственной охраны

    Стало известно о готовности Индии ответить на пошлины США

    Раскрыта тайна загадочного древнего черепа

    В Госдуме назвали сроки проработки законопроекта о запрете скрывающей лицо одежды

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о попытке мошенников обмануть ее

    Одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста

    Кадыров показал уничтожение «Ахматом» укрытия ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости