Одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

«В Одессе сотрудники ТЦК гнались за парнем, но не смогли пройти через ворота, не разобравшись, в какую сторону они открываются», — сказано в публикации.

На опубликованном видео можно заметить несколько сотрудников ТЦК, которые не смогли открыть дверь калитки. За несколько секунд до этого через ворота пробежал уклонист.

Ранее в Одессе назвали стоимость откупа от мобилизации. Общая стоимость составляет 13 тысяч долларов (чуть больше одного миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

