22:25, 27 августа 2025Бывший СССР

В Одессе назвали стоимость откупа от ТЦК

«Страна.ua»: Жители Одессы могут откупиться от военкомов за 13 тысяч долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Bublyk / Unsplash

Жители Одессы могут откупиться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), заплатив 13 тысяч долларов. Об этом сообщает «Страна.ua».

При этом, по словам местного жителя, если делать это через знакомых, то сумма составляет 7 тысяч долларов.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза призвал снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а также начать призывать женщин. Он подчеркнул, что «это вопрос выживания нашего государства».

До этого депутат Рады Анна Скороход заявила, что Вооруженные силы Украины стоят на пороге провала мобилизации и коллапса на передовой.

