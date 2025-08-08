На Украине заявили о катастрофе на передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стоят на пороге провала мобилизации и коллапса на передовой. О катастрофе в украинской армии заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Мы прекрасно знаем, что у нас провал с мобилизацией, у нас сыпется фронт», — сказала Скороход.

Ранее депутат заявила, что мобилизация на Украине напоминает соревнование по отлову людей. По ее словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) устроили между собой соответствующие «конкурсы».