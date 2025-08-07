Бывший СССР
23:06, 7 августа 2025Бывший СССР

На Украине работу ТЦК сравнили с соревнованием

Депутат Скороход: Сотрудники ТЦК соревнуются в отлове людей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мобилизация на Украине напоминает соревнование по отлову людей. Так работу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) охарактеризовала депутат Верховной Рады Анна Скорохов в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Вы знаете, что у них (в ТЦК) конкурсы между собой, сколько людей они сегодня наловили? Я когда услышала, для меня это был просто шок. Люди между собой устраивают конкурсы, сколько лохов они сегодня наловили», — сказала Скороход, сравнив мобилизацию с соревнованием.

Также она раскритиковала расширение штата Службы безопасности Украины (СБУ). По мнению депутата, такие решения невозможно принимать на фоне сокращения населения страны.

Ранее в Черкассах мужчина, вооруженный пистолетом и гранатой, отказался сдаваться военкомам. Как рассказал бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, прибывшим на место полицейским украинец заявил, что у него нет ни дома, ни семьи и терять ему нечего.

