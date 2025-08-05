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10:54, 5 августа 2025Бывший СССР

На Украине мужчина с пистолетом и гранатой отказался сдаваться военкомам

В Черкассах мужчина с пистолетом и гранатой отказался сдаваться военкомам
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Черкассах на Украине мужчина с пистолетом и гранатой отказался сдаваться сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

На место прибыли полицейские. Они попытались поговорить с мужчиной и узнать его имя. Однако тот отказался отвечать на вопросы, вместо этого рассказав, что у него нет «ни дома, ни семьи», поэтому ему нечего терять. Чем закончилось событие, неизвестно.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Виталий Войцеховский заявил, что в последнее время замечает все больше тревожных сигналов в работе сотрудников ТЦК. По его словам, в Каневе они избили и насильно доставили в военкомат пенсионера 65 лет.

До этого бригада скорой помощи отказалась ехать на вызов в ТЦК. Ее вызывал адвокат одного из мобилизованных.

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