Депутат Рады Войцеховский заявил о тревожных сигналах в методах работы ТЦК

Депутат Верховной Рады Украины Виталий Войцеховский заявил, что в последнее время замечает все больше тревожных сигналов в работе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В частности, политик обратил внимание на два случая, которые недавно произошли в Черкасской области. Так, в городе Золотоноша военнообязанный мужчина после встречи с сотрудниками ТЦК оказался в коме. Еще один случай произошел в Каневе, пишет депутат. По его словам, там сотрудники ТЦК избили и насильно доставили в военкомат пенсионера 65 лет. Войцеховский добавил, что оба дела взяты под депутатский контроль.

Ранее ВСУ мобилизовали в десантно-штурмовую бригаду военнослужащего Дмитрия, несмотря на его психическое расстройство. «Врачи на медкомиссии писали мне, что здоровый», — поделился он. Впоследствии Дмитрий попал в плен.