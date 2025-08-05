Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:45, 5 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о тревожных сигналах в работе ТЦК

Депутат Рады Войцеховский заявил о тревожных сигналах в методах работы ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Депутат Верховной Рады Украины Виталий Войцеховский заявил, что в последнее время замечает все больше тревожных сигналов в работе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В частности, политик обратил внимание на два случая, которые недавно произошли в Черкасской области. Так, в городе Золотоноша военнообязанный мужчина после встречи с сотрудниками ТЦК оказался в коме. Еще один случай произошел в Каневе, пишет депутат. По его словам, там сотрудники ТЦК избили и насильно доставили в военкомат пенсионера 65 лет. Войцеховский добавил, что оба дела взяты под депутатский контроль.

Ранее ВСУ мобилизовали в десантно-штурмовую бригаду военнослужащего Дмитрия, несмотря на его психическое расстройство. «Врачи на медкомиссии писали мне, что здоровый», — поделился он. Впоследствии Дмитрий попал в плен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев прокомментировал отмену моратория на РСМД

    В российском доме из-за протечки крыши рухнул потолок

    Бритни Спирс едва не сняла с себя трусы во время танца

    Набравшая 400 баллов на ЕГЭ абитуриентка сдала экзамен в МГУ на 100 баллов

    Депутат Рады заявил о тревожных сигналах в работе ТЦК

    Семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила прохожего и скамью в российском регионе

    В российском селе соседи замуровали пожилую соседку двухметровым забором

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя

    Найдено место хранения ветхозаветных скрижалей с десятью заповедями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости