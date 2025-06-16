ВСУ мобилизовали в штурмовики больного психическим расстройством

ВСУ мобилизовали больного психическим расстройством в штурмовики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизовали в десантно-штурмовую бригаду военнослужащего Дмитрия, несмотря на его психическое расстройство, впоследствии он попал в плен. Его слова передает ТАСС.

«У меня психическое расстройство с детства. Врачи на медкомиссии писали мне, что здоровый», — рассказал Дмитрий.

По его словам, в плену вместе с ним находится еще один украинский военнослужащий, имеющий психическое расстройство, но уже «более буйный».

Ранее стало известно, что при сдаче в плен в Мариуполе в мае 2022 года наемники батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) получили от ВСУ фальшивые украинские документы. По словам пленного бойца, его должны были внести в списки военнопленных как гражданина Украины, так как граждане других стран обмену не подлежат.