На Украине скорая помощь отказалась ехать на вызов в военкомат

«Страна.ua»: В Боярке скорая помощь отказалась ехать на вызов в военкомат

На Украине бригада скорой помощи отказалась ехать на вызов в территориальный центр комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Инцидент произошел в городе Боярка Киевской области. Уточняется, что скорую помощь вызывал адвокат одного из мобилизованных.

«Юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании ТЦК. Но в скорой ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить. И приедут они только в том случае, если вызов поступит от самих военкомов», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на Украине водителя автобуса забрали в ТЦК во время рейса. Об этом рассказала представитель компании, занимающейся международными пассажирскими перевозками с Украины в ФРГ.