На Украине призвали мобилизовать женщин и мужчин с 18 лет

На Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а также начать призывать женщин. Об этом заявил командир батальона «Днепр 1» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший депутат Верховной Рады Юрий Береза, передает «Страна.ua».

«Мобилизация с 18 лет и девушек и парней это вопрос выживания нашего государства. Смотрим на Израиль, там даже не стоит вопрос о призыве, обязательной военной службе молодых людей», — заявил военный.

По его словам, Украине, чтобы победить в конфликте и остаться государством, необходимо «объединить внутренние силы», а мобилизованных 18-летних можно использовать не на фронте непосредственно.

До этого политолог Евгений Копатько сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может в дальнейшем ужесточить меры по мобилизации в стране. Среди подобных мер эксперт назвал, с одной стороны, расширение полномочий ТЦК, а с другой — информационную кампанию против критиков мобилизации.