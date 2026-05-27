Российский врач-рентгенолог установил новый мировой рекорд в подтягивании

Врач-рентгенолог Подгоренской районной больницы в Воронежской области установил новый мировой рекорд в подтягивании. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

Уточняется, что 31-летний россиянин Алексей Гетманов подтянулся на перекладине 537 раз за 30 минут. Эксперты Международной системы регистрации рекордов Interrecord официально подтвердили это достижение и занесли его в Реестр рекордов России.

Мужчина признался, что у него была цель улучшить собственный результат, которого удалось добиться в марте 2025 года. В спортзал Гетманов не ходит, все необходимое для тренировок оборудование есть у него дома.

«Тренируюсь ежедневно, кроме воскресенья, по три-четыре часа. У меня своя техника выполнения упражнений: я три раза подтягиваюсь, затем соскакиваю с турника, делаю пять шагов вперед и обратно, затем опять три повторения. Такой подход помогает распределить силы и не устать», — рассказал врач.

По информации издания, на счету Гетманова еще два мировых рекорда. В июне 2024 года за три часа он выполнил 1470 подтягиваний, а в октябре 2025-го — за 15 минут 254 подтягивания.

