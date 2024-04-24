Лукашенко избрали председателем ВНС
Президента Белоруссии Лукашенко избрали председателем ВНС
Президента Белоруссии Александра Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщает БелТА.
О результатах тайного голосования на заседании ВНС рассказала председатель Счетной комиссии собрания, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Кроме того, на пост заместителя председателя ВНС был выбран Александр Косинец.
Ранее генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов призвал выдвинуть Лукашенко кандидатом на пост председателя ВНС. Ведущий заседание ВНС председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко спросил, есть ли у делегатов предложения по другим кандидатам на должность. Однако их не последовало.