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17:41, 24 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко избрали председателем ВНС

Президента Белоруссии Лукашенко избрали председателем ВНС

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президента Белоруссии Александра Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщает БелТА.

О результатах тайного голосования на заседании ВНС рассказала председатель Счетной комиссии собрания, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Кроме того, на пост заместителя председателя ВНС был выбран Александр Косинец.

Ранее генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов призвал выдвинуть Лукашенко кандидатом на пост председателя ВНС. Ведущий заседание ВНС председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко спросил, есть ли у делегатов предложения по другим кандидатам на должность. Однако их не последовало.

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      Кристина Есикова
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