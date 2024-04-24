Лукашенко стал кандидатом на пост председателя ВНС
Президента Белоруссии Александра Лукашенко выдвинули единственным кандидатом на пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом пишет ТАСС.
«Призываю вас всех поддержать кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко на пост председателя Всебелорусского народного собрания», — сказал генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
Ведущий заседание ВНС председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко спросил, есть ли у делегатов предложения по другим кандидатам на должность. Однако их не последовало. После выступления делегатов в поддержку Лукашенко лидер республики обратил внимание, что на заседании «собрались лукашисты, врагов здесь нет и не будет».
Ранее замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что ВНС пройдет в конце апреля 2024 года по правилам, указанным в нормах Конституции и законе о собрании. Предыдущее собрание состоялось в Минске в феврале 2021 года. Одной из его тем стало анонсирование изменений в конституцию республики.