Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:38, 24 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко стал кандидатом на пост председателя ВНС

Президента Лукашенко выдвинули единственным кандидатом на пост председателя ВНС

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президента Белоруссии Александра Лукашенко выдвинули единственным кандидатом на пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом пишет ТАСС.

«Призываю вас всех поддержать кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко на пост председателя Всебелорусского народного собрания», — сказал генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Ведущий заседание ВНС председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко спросил, есть ли у делегатов предложения по другим кандидатам на должность. Однако их не последовало. После выступления делегатов в поддержку Лукашенко лидер республики обратил внимание, что на заседании «собрались лукашисты, врагов здесь нет и не будет».

Ранее замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что ВНС пройдет в конце апреля 2024 года по правилам, указанным в нормах Конституции и законе о собрании. Предыдущее собрание состоялось в Минске в феврале 2021 года. Одной из его тем стало анонсирование изменений в конституцию республики.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      Планы Макрона по отправке войск на Украину объяснили

      В США рассказали о ценности трофейного Leopard 2

      Россиянам предложили «беспроигрышный вариант» вывода средств из Индии

      Пассажирский лайнер почти столкнулся с четырьмя самолетами из-за диспетчера

      Россиянина задержали за подготовку подрыва объекта энергетической инфраструктуры

      «Калашников» представил мини-дрон «Каракурт»

      В WhatsApp появится новая функция

      Лукашенко стал кандидатом на пост председателя ВНС

      Канье Уэст предложил Мишель Обаме секс втроем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше