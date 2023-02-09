В Минске анонсировали Всебелорусское народное собрание

Администрация Лукашенко сообщила, что Всебелорусское народное собрание пройдет в 2024 году

Всебелорусское народное собрание состоится в апреле 2024 года. Его анонсировала заместитель главы администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Ольга Чуприс, передает «Белта».

По словам Чуприс, Всебелорусское народное собрание пройдет в конце апреля 2024 года по правилам, указанным в нормах Конституции и законе о ВНС.

Предыдущее собрание состоялось в Минске в феврале 2021 года. Одной из его тем стало анонсирование изменений в Конституцию страны, поправки в которую были вынесены на референдум 2022 года.

Президент республики ранее назвал Всебелорусское народное собрание стабилизатором общества.