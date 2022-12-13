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12:50, 13 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко назвал новый «стабилизатор» общества Белоруссии

Президент Лукашенко назвал Всебелорусское народное собрание стабилизатором общества

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Всебелорусское народное собрание (ВНС) стабилизатором общества. Его слова передает пресс-служба главы государства.

«Всебелорусское народное собрание — стабилизатор общества. В этом его главная роль — стабилизировать общество на всех этапах его развития. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться», — сказал Лукашенко. Белорусский лидер уточнил, что это не постоянно действующий орган. Участники собрания будут задействованы на общественных началах без какого-либо денежного вознаграждения, добавил президент.

Лукашенко отметил, что в ВНС должны быть профессионалы, «это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял — не понял, отсидел, уехал». По словам главы республики, собрание не может исполнять функции других ведомств. Он обратил внимание, что ВНС не должно перерасти в бюрократический орган, его нужно сохранить как политический институт.

Ранее президент рассказал о структуре власти в Белоруссии при обновленной Конституции. Как утверждает Лукашенко, в республике не произойдет никакой децентрализации власти, несмотря на наделение ВНС широкими полномочиями.

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Кристина Есикова
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