Лукашенко заявил о демократизации Белоруссии

Лукашенко: с обновленной Конституцией в Белоруссии не будет децентрализации власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о структуре власти в республике при обновленной Конституции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время общения с журналистами на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области Лукашенко заявил, что в республике не произойдет никакой децентрализации власти, несмотря на наделение Всебелорусского народного собрания широкими полномочиями. При этом он подчеркнул, что президент останется главой государства и будет обладать соответствующей властью.

«Даже мы демократизируемся в том плане, что Верховный и Конституционный суды, ЦИК из-под президента выведены во Всебелорусское народное собрание. Чтобы не было никаких намеков, что, допустим, ЦИК посчитал не так. Или же судьи от кого-то зависимы и прочее», — отметил президент.

Во время беседы с журналистами Лукашенко также признал, что белорусы еще не созрели для своей национальной идеи. При этом глава республики предположил, что подобная идея должна быть чем-то кратким и моментально захватывающим.