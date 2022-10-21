Лукашенко заявил о не созревших для национальной идеи белорусах

Александр Лукашенко заявил, что белорусы не созрели для национальной идеи

Белорусы еще не созрели для своей национальной идеи. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, пишет БЕЛТА.

По его словам, белорусам пока не удалось выкристаллизовать свою национальную идею. «Я за этим очень внимательно наблюдаю. Я пока не вижу. Россия тем более, как сказал [философ Александр] Дугин, тоже этого не видит. Он человек системный, грамотный философ, мы с ним долго говорили. Он со мной согласился. Хотелось бы, чтобы побыстрее, но здесь время не подстегнешь», — добавил Лукашенко.

При этом он предположил, что национальная идея должна быть чем-то кратким и моментально захватывающим. «Вот глянул, рот раскрыл и дышать не можешь. Может, я ошибаюсь. Это моя точка зрения. Но я пока такой идеи не вижу», — заключил президент.

Ранее, во время встречи с Дугиным, Лукашенко пожаловался на отсутствие государственной идеологии России и Белоруссии. Глава республики отметил, что ему предлагали «море идей», но он их все отверг, поскольку они «не ложились на душу, на сердце человека».