Лукашенко пожаловался на отсутствие идеологии у Белоруссии и России

Президент Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии нет государственной идеологии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на то, что ни у Белоруссии, ни у России нет государственной идеологии. Об этом он заявил на встрече с философом Александром Дугиным, передает «Белта».

«И правильно вы где-то там говорили про государственную идеологию, идеологию вообще. И что у нас ее нет. В России тем более ее нет. Это тоже правда», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что ему предлагали «море идей», но он их все отверг. Предложенные варианты, по словам президента, «не ложились на душу, на сердце человека».

Кроме того, Лукашенко заявил, что в прошлом изучал марксистско-ленинскую философию. «Вот время прошло. Оказывается, ничего лучшего ведь мы не создали. "Вот, марксизм-ленинизм — это плохо". Может, и плохо. Но мы ничего лучшего не создали. А это была целая система взглядов. Сегодня у нас этого нет», — сказал глава государства.