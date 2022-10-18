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17:31, 18 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко встретился с философом Дугиным

Президент Белоруссии Лукашенко встретился с российским философом Александром Дугиным

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с российским философом и политологом Александром Дугиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

По данным канала, разговор Лукашенко и Дугина длился более двух часов. Подробности и темы встречи не раскрываются.

В начале октября Евросоюз (ЕС) внес Дугина в новый санкционный список. В качестве причин внесения в список в ЕС заявили, что философ «идеологически и теологически оправдывал аннексию Крыма и агрессию России против Украины, призвал президента [России] Владимира Путина к военному вторжению на восток Украины, назвал ее правительство фашистским».

20 августа автомобиль, в котором находилась дочь философа Дарья Дугина, был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. Дугин высказался о мотивах убийц его дочери Дарьи. «За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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