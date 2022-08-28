Философ Дугин высказался о мотивах убийц его дочери

Философ Александр Дугин заявил, что именно его дочь Дарья была целью убийц

Философ и политолог Александр Дугин в эфире Первого канала высказался о мотивах убийц его дочери Дарьи. Его слова приводит РИА Новости.

«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — сказал он, отвечая на вопрос, за что убили его дочь. Дугин также заявил, что целью убийц была именно Дарья, а не он.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.

Дугин во время церемонии прощания заявил, что его дочь Дарья «погибла за Россию и во имя победы», и сообщил о главном желании, которое было у нее при жизни. «У нее было бы одно желание: не помните обо мне, не прославляйте меня, сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу православную веру, любите наш русский народ, потому что она погибла за народ, за Россию на фронте», — сказал отец журналистки. Он также отметил, что его дочь была бы рада ордену Мужества, которым ее наградил президент Владимир Путин.