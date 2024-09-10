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17:36, 10 сентября 2024Бывший СССР

В посольстве Таджикистана посоветовали гражданам повременить с поездками в Россию

Посольство Таджикистана рекомендовало воздержаться от поездок в Россию

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Посольство Таджикистана в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение опубликовано из-за «продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу», говорится в пресс-релизе.

Других подробностей посольство не привело.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили подготовку к переговорам по вопросу проблем миграции.

После террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта в Россию сократился поток трудовых мигрантов из Таджикистана из-за усиленных мер контроля на границе. В ряде российских регионов ввели ограничения для трудовой деятельности мигрантов.

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      Сергей Болиев
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