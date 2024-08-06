В Таджикистане рассказали о реакции на ограничения труда мигрантов в России

Глава Минтруда Таджикистана: работаем с регионами РФ, запретившими мигрантов

Душанбе ведет дипломатический диалог с российскими регионами, запретившими труд мигрантов. О реакции властей Таджикистана на ограничения работы иностранных специалистов в России рассказала министр труда, миграции и занятости населения республики Гулнора Хасанзода, передает ТАСС.

«Идут все эти взаимодействия по дипломатической линии, в установленном порядке мы обращаемся и всегда взаимодействуем непосредственно по всем проблемам, которые есть в миграции. (...) И в том числе с региональными руководителями», — заявила глава Минтруда.

Хасанзода отметила, что в российской политике наблюдается тренд на дальнейшее ограничение привлечения рабочей силы с зарубежных трудовых рынков, но Душанбе будет исходить из уже принятых законодательных норм.

Ранее вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов раскритиковал внесенные в Госдуму проекты, запрещающие мигрантам работать в медицинской и образовательной сферах. По его словам, Бишкек рассчитывает, что ограничения не будут относиться к гражданам Киргизии.