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14:36, 6 августа 2024Бывший СССР

В Таджикистане рассказали о реакции на ограничения труда мигрантов в России

Глава Минтруда Таджикистана: работаем с регионами РФ, запретившими мигрантов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Душанбе ведет дипломатический диалог с российскими регионами, запретившими труд мигрантов. О реакции властей Таджикистана на ограничения работы иностранных специалистов в России рассказала министр труда, миграции и занятости населения республики Гулнора Хасанзода, передает ТАСС.

«Идут все эти взаимодействия по дипломатической линии, в установленном порядке мы обращаемся и всегда взаимодействуем непосредственно по всем проблемам, которые есть в миграции. (...) И в том числе с региональными руководителями», — заявила глава Минтруда.

Хасанзода отметила, что в российской политике наблюдается тренд на дальнейшее ограничение привлечения рабочей силы с зарубежных трудовых рынков, но Душанбе будет исходить из уже принятых законодательных норм.

Ранее вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов раскритиковал внесенные в Госдуму проекты, запрещающие мигрантам работать в медицинской и образовательной сферах. По его словам, Бишкек рассчитывает, что ограничения не будут относиться к гражданам Киргизии.

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      Глеб Палехов
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