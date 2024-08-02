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19:52, 2 августа 2024Бывший СССР

В Киргизии раскритиковали ограничения на работу мигрантов в России

Вице-премьер Киргизии раскритиковал ограничения на работу мигрантов в России

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бишкек рассчитывает, что внесенные в Госдуму проекты, запрещающие мигрантам работать в медицинской и образовательной сферах, не коснутся граждан Киргизии, так как свободный и равноправный доступ к трудовому рынку является основополагающим принципом ЕАЭС. Ограничения на работу мигрантов в России раскритиковал вице-премьер республики Эдиль Байсалов в социальной сети X.

«Мы исходим из того, что обсуждаемые в Государственной Думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики», — написал он.

По словам Байсалова, в случае приравнивания граждан Киргизии к мигрантам из третьих стран, властям республики будет сложно объяснить своему народу участие в ЕАЭС.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов анонсировал новый вариант законопроекта об ограничениях на работу мигрантов в различных сферах. 31 июля законопроект был внесен в Госдуму.

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      Александр Курбатов
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