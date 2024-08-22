В Госдуме предложили ввести период наблюдения за получившими гражданство мигрантами

Бессараб: нужно сделать период наблюдения за получившими гражданство мигрантами

В России предложили ввести период наблюдения за получившими российское гражданство мигрантами. Такой инициативой в разговоре с «Лентой.ру» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы сегодня уже внесли ряд изменений, которые позволяют более серьезно проводить миграционную политику по сравнению с тем, что творилось до этого. Последний закон, который был принят буквально в конце весенней сессии, предусматривает, например, воинскую обязанность тех лиц, кто хочет получить гражданство РФ. При отсутствии желания встать на воинский учет гражданство просто не предоставляется», — рассказала Бессараб.

Депутат добавила, что в настоящий момент есть и другие достаточно серьезные заслоны для получения вида на жительство и гражданства.

«Что касается насилия над половой неприкосновенностью, свободой личности, посягательства на здоровье и жизнь граждан, я думаю, что нужно, безусловно, сделать какой-то период наблюдения за мигрантами, вступившими в гражданство Российской Федерации. Сегодня уже есть ряд статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства. Я думаю, что их надо расширять», — заключила она.

Ранее стало известно, что депутаты от фракции партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект, согласно которому мигрантов можно будет лишать гражданства за преступления, связанные с сексуальным насилием. В пояснительной записке говорится, что сейчас лишить иностранца приобретенного гражданства можно за тяжкие преступления. Законопроект предлагает дополнить этот перечень составами небольшой и средней тяжести.

